Der nächste Morgalla: 1860-Talent Dulic schon jetzt heiß begehrt

Sean Dulic steht erstmals im Kader der U20-Nationalmannschaft. Schon am Freitag könnte der Verteidiger des TSV 1860 sein Debüt gegen die Schweiz feiern.

04. September 2025 - 16:38 Uhr

Könnte am Freitag sein Debüt als U20-Nationalspieler feiern: Sean Dulic vom TSV 1860. © IMAGO