Der nächste ehemalige Spieler des TSV 1860 hat einen neuen Klub: Wolfram wechselt in die Regionalliga

Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

Wir halten Sie hier mit allen News, Gerüchten und Spekulationen rund um potenzielle Löwen-Transfers auf dem Laufenden!

09.07.2026 - Wolfram findet neuen Klub

Der nächste Löwe hat einen neuen Klub! Maximilian Wolfram wechselt zu den Kickers Offenbach. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe, auf das neue Umfeld in einem emotionalen und leidenschaftlichen Verein wie Kickers Offenbach", so Wolfram.

01.07.2026 – Rückkehr perfekt: 1860 verkündet neuen Probespieler

Ein neues Gesicht auf dem Trainingsplatz bei den Löwen: Julian Bell wird im Trainingslager beim TSV 1860 mittrainieren.

"Ich freue mich verdammt, bei meinem Jugendverein zu sein und wieder mittrainieren zu dürfen", sagte der Rechtsverteidiger auf Instagram. Der 23-Jährige stand zuletzt bei Chemie Leipzig und der SpVgg Bayreuth unter Vertrag. Bell hat bisher insgesamt 87 Regionalligaspiele absolviert. Von 2014 bis 2022 spielte er bereits an der Grünwalder Straße 114.

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30.06.2026 – 1860 verabschiedet Trainerteam um Kauczinski

Der TSV 1860 wird erwartungsgemäß ohne Trainer Markus Kauczinski in die neue Saison gehen. Am Dienstag verabschiedete der Klub den Übungsleiter, dessen Vertrag bei den Löwen nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga keine Gültigkeit mehr besitzt. Neben Kauczinski wurden auch dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz verabschiedet. Man wünsche dem Trainerteam "sowohl privat als auch beruflich alles Gute für den weiteren Lebensweg", heißt es in der Mitteilung.

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In den kommenden Tagen wird weiterhin der etatmäßige U21-Trainer Alper Kayabunar die erste Mannschaft der Löwen betreuen.

09.06.2026 – Haugen zum Medizincheck in Nürnberg

Spätestens seit dem Zwangsabstieg des TSV 1860 ist klar, dass Sigurd Haugen die Löwen verlassen wird. Zuletzt wurde immer wieder über einen Wechsel zu Dynamo Dresden spekuliert. Doch nun scheint ein anderer Zweitligist das Rennen um Sechzigs Top-Torjäger zu machen. Wie das Portal " " berichtet, steht der Stürmer wohl kurz vor der Unterschrift beim 1. FC Nürnberg. Haugen soll bereits am Dienstag zum Medizincheck nach Franken gereist sein.

Der Norweger erzielte in der abgelaufenen Drittliga-Saison 20 Scorerpunkte für die Löwen.

07.06.2026 – Deniz bekennt sich zum TSV 1860

Zur Abwechslung mal positive Nachrichten von Giesings Höhen: Ein Fan-Liebling bekennt sich zum TSV 1860! Nach Informationen der "Bild" möchte Tunay Deniz unbedingt bei den Löwen bleiben. Der Mittelfeldspieler hat zwar noch einen Vertrag bis 2027 bei den Sechzgern, allerdings gilt dieser nicht für die Regionalliga. Nur acht Spieler hatten Klauseln für die Regionalliga in ihrem Arbeitspapier verankert. Nach AZ-Informationen möchte auch Florian Niederlechner in der vierten Liga für 1860 auflaufen.

19.05.2026 – Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Regensburg

David Philipp wechselt zu Drittliga-Konkurrent Jahn Regensburg. Dies gaben die Oberpfälzer am Dienstag offiziell bekannt. Der Offensivspieler hat in der Domstadt einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und freut sich auf seine neue Herausforderung: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen liefen sehr positiv und haben mich vom SSV Jahn überzeugt. Ich teile die ambitionierte Vereinsphilosophie und kann es kaum erwarten, hier in Regensburg loszulegen."

Philipp wechselte im Sommer 2024 von Viktoria Köln zu den Löwen und bestritt für die Münchner insgesamt 67 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte und acht weitere vorbereitete. Der 26-Jährige war nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Saison bereits offiziell verabschiedet worden.

09.05.2026 – Löwen binden drei Youngster

Kurz vor Anpfiff der Partie gegen Ingolstadt verkündete Stadionsprecher Sebastian Schäch, dass U21-Kapitän Xaver Kiefersauer seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Kiefersauer feiert gegen die Schanzer sein Startelf-Debüt in der 3. Liga. Auch Ersatztorwart Paul Bachmann hat für weitere zwei Jahre verlängert. Zudem machten die Löwen die Verlängerung vom Damjan Dordan offiziell.

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"Der Weg der Löwen in der Zukunft wurde von uns klar skizziert. Die Entwicklung unserer Eigengewächse ist und bleibt ein zentraler Baustein unserer Strategie. Wir wollen mit den hervorragend ausgebildeten Spielern aus unserem die Bayerische-Nachwuchsleistungszentrum gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich sehr, dass sich der Vertrag von Damjan, mit dem wir uns zusätzlich in guten Gesprächen bezüglich des gemeinsamen Weges über 2027 befinden, verlängert hat und dass sich Paul Bachmann und Xaver Kiefersauer zum TSV 1860 München bekannt haben. Das ist ein starkes Signal für Kontinuität und Vertrauen in unseren eingeschlagenen Weg", wird Manfred Paula in der Pressemitteilung zitiert.

06.05.2026 - Dordan verlängert beim TSV 1860 bis 2027

Der Vertrag von Damjan Dordan beim TSV 1860 hat sich still und heimlich automatisch verlängert. Laut Spielplus vom Bayerischen Fußballverband hat sich der Kontrakt des 23-Jährigen am 20. April 2026 bis Ende Juni 2027 verlängert. Dordan absolvierte in der laufenden Spielzeit 12 Spiele für die Löwen.

23.04.2026 - Paukenschlag bei 1860! Kapitäns-Duo und vier weitere Löwen müssen gehen

Tabula rasa bei den Löwen! Der TSV 1860 gab am Donnerstag sechs weitere Abgänge zum Ende der Saison bekannt. Die auslaufenden Verträge von Maximilian Wolfram, Morris Schröter, David Philipp, Raphael Schifferl, Thore Jacobsen und Jesper Verlaat werden nicht verlängert.

"Das ist im Einzelfall menschlich immer eine sehr schwere Entscheidung. Aber am Ende des Tages müssen wir sie treffen, um aus unserer Sicht in der kommenden Saison sportlich erfolgreich sein zu können", begründet Sportboss Manfred Paula die Entscheidungen, die ihm nicht leichtgefallen sind.

15.04.2026 - Youngster Lippmann vor Wechsel zu Bundesliga-Aufstiegskandidat?

Einmal mehr steht ein hoffnungsvolles Talent des TSV 1860 vor dem Abschied: Nach AZ-Informationen trennen sich die Wege von Youngster Clemens Lippmann (19) und den Löwen. Laut dem „Westfalen-Blatt” steht ein Wechsel zum SC Paderborn 07 im Raum, der aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Die Ostwestfalen rangieren in der 2. Bundesliga derzeit mit vier Punkten Vorsprung vor Hannover 96 auf Tabellenplatz zwei. Im Winter wurde Lippmann auch beim 1. FC Magdeburg gehandelt, die noch um den Klassenerhalt kämpfen.

Doppelt bitter: Lippmann, dessen Marktwert von „transfermarkt.de“ derzeit auf 400.000 Euro taxiert wird, ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag beim TSV 1860 am Ende dieser Saison ausläuft. Der gebürtige Münchner war im Sommer 2023 erst von der U19 des FC Deisenhofen an die Grünwalder Straße gewechselt. Seit der Amtsübernahme von Trainer Markus Kauczinski im Oktober avancierte der Schienenspieler zur Stammkraft.

12.03.2026 –Stefan Lex kehrt zu den Löwen zurück

Freude bei den Löwen-Fans! Ex-Kapitän Stefan Lex feiert sein Comeback beim TSV 1860. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt. Der 36-Jährige übernimmt "ab 15. März 2026 die Position 'Koordinator Perspektivspieler' und wird somit im Übergangsbereich, zwischen dem die Bayerische Nachwuchsleistungszentrum und der Profimannschaft agieren", heißt es in der Pressemitteilung der Löwen.

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Der gebürtige Erdinger spielte von 2018 bis 2023 für die Giesinger und war von September 2024 bis Mai 2025 Co-Trainer beim TSV 1860.

29.01.2026 - Philipp Maier verlängert bis 2027 beim TSV 1860

Philipp Maier darf weiter für den Verein auflaufen, dem er als kleiner Junge schon die Daumen drückte: Der Abräumer des TSV 1860 hat seinen Vertrag beim Drittligisten bis Sommer 2027 verlängert.

"Ich fühle mich aktuell beim TSV 1860 sehr wohl", wird der 31-jährige Mittelfeldspieler in einer Pressemitteilung zitiert und verweist auf seine Rolle als unangefochtener Stammspieler unter Chefcoach Markus Kauczinski, die er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten unter Ex-Trainer Patrick Glöckner erkämpft hat: "Ich habe sehr viel Spielzeit und ich denke, dass ich meine Leistung zeigen kann. Daher bin ich sehr froh, dass ich frühzeitig Planungssicherheit habe und bei meinem Lieblingsverein bleiben kann."

Maier, der im Januar 2025 vom damaligen Zweitligisten SSV Ulm 1846 nach Giesing gekommen war und nach seinem Wechsel zu den Giesingern von der Erfüllung eines "Kindheitstraums" gesprochen hat, half in 13 Rückrundenspielen der Saison 2014/25 mit, den abstiegsbedrohten TSV in der Liga zu halten. In der laufenden Spielzeit ist der gebürtige Kienberger bisher zehn Mal zum Einsatz gekommen. Zuletzt galt der Routinier in der Zentrale der Blauen als Leistungsträger. Mit Maiers Verbleib hat 1860-Geschäftsführer Manfred Paula die erste Vertragsverlängerung im Jahr 2026 getätigt.

18.01.2026 - Sechzig will mit Youngster Lippmann verlängern

Clemens Lippmann zählt zu den wenigen wirklichen Gewinnern der aktuellen Saison beim TSV 1860. Der 19-jährige Flügelspieler feierte am 7. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim II sein Drittliga-Debüt und stand seitdem in jedem Ligaspiel auf dem Platz, unter Trainer Markus Kauczinski hat er seinen Stammplatz mittlerweile sicher.

Laut Sky will Sechzig den Vertrag von Lippmann verlängern. Die guten Leistungen des Junglöwen sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Sollten die Verhandlungen scheitern, zeigt demnach Zweitligist FC Magdeburg Interesse an einer Verpflichtung im Januar.

26.08.2025 - Kozuki wechselt zu Viktoria Köln

Soichiro Kozuki verlässt den TSV 1860 nach nur einem Jahr. Dies gaben die Sechzger am Dienstag bekannt. "Die Löwen bedanken sich bei Soichiro für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles erdenklich Gute", heißt es in der Pressemitteilung. Der Japaner wird ab sofort für Drittliga-Kontrahent Viktoria Köln auflaufen. "Ich bin sehr glücklich hier zu sein und freue mich bald auf dem Platz zu stehen", wird Kozuki zitiert.

Der 24-jährige Flügelspieler wechselte im Sommer 2024 von Schalke 04 zu den Löwen und absolvierte seitdem 36 Pflichtspiele für die Sechzger.

15.08.2025 - Testspieler Ehlich kickt bei den Löwen mit

1860-Trainer Patrick Glöckner nutzte die aktuell spielfreie Zeit am Freitag für ein internes Testspiel. Mit dabei war auch ein neues Gesicht: Christoph Ehlich.

Der Linksverteidiger, der auch auf der rechten Seite spielen kann, durfte zur Probe vorspielen. Der 26-Jährige war bis zur vergangenen Saison beim SV Sandhausen unter Vertrag, davor spielte er beim TSV 1860 Rosenheim und der SpVgg Unterhaching. Aktuell ist er vereinslos und wäre daher ablösefrei zu haben. Ob Sportchef Christian Werner zuschlägt?

13.07.2025 - Niederlechner wünscht sich Weigl und Wolf

Seit Wochen dreht sich beim TSV 1860 nahezu alles um Florian Niederlechner und Kevin Volland. Bundesweit sorgte die Rückholaktion von Sport-Boss Christian Werner für Aufsehen. Geht es nach Niederlechner, könnten noch weitere Ex-Löwen folgen. "Julian Weigl ist Sechziger durch und durch und hat sich gefreut, dass wir das gemacht haben", sagte der 34-Jährige im Trainingslager in Ulrichsberg.

Auch Marius Wolf sei jemand, "der sehr oft im Stadion ist" und "Sechziger durch und durch" ist. "Es wäre schon cool, wenn die auch irgendwann den Weg nach Hause finden", so Niederlechner: "Geld haben sie genügend verdient." Da Niederlechner, sollte es der Körper mitmachen, nur noch höchstens drei Jahre spielen will, "müssten sie aber schon bald kommen".

11.07.2025 – Hiller wechselt wohl nach Belgien

Ur-Löwe Marco Hiller hat wohl einen neuen Verein gefunden: Laut "Sky" wechselt der ehemalige 1860-Torhüter wohl zum belgischen Zweitligisten KAS Eupen.

Nach 17 Jahren bei den Giesingern hatte Hiller die Löwen zum Saisonende 2024/25 verlassen und ist nun offenbar auf der Suche nach einer neuen Heimat fündig geworden. Eupen zählt zu den Aufstiegsanwärtern in die erste Liga Belgiens.

10.07.2025 – Schubert verlässt den TSV 1860

Nach nur einem Jahr gehen der TSV 1860 und Fabian Schubert getrennte Wege. Der Stürmer verlässt die Löwen mit sofortiger Wirkung. Dies gaben die Sechzger am Donnerstag bekannt.

"Der TSV 1860 München wünscht Fabian Schubert und seiner Familie auf dem weiteren Weg nur das Beste, viel Glück, Gesundheit und Erfolg", heißt es in einer Mitteilung. Wohin es den Österreicher zieht, ist noch nicht bekannt.