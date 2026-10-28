Der Löwe ist zurück: TSV 1860 hält wieder die Markenrechte

Der TSV 1860 schafft Fakten, seit Montag sind alle Markenrechte wieder beim Mutterverein.

Am Dienstagabend postete das Präsidium des TSV 1860 das alte Wappen – den ikonischen Löwen im Achteck – auf seinem Instagram-Kanal. Ohne weiteren Zusatz.

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Doch der Hintergrund für diesen Beitrag ist klar und dürfte alle Löwen erfreuen: Denn seit dem 26. Oktober 2026 ist der TSV 1860 wieder als Inhaber sämtlicher Marken (Wort und Bild) im eingetragen. Eingebunden in die Übertragung der Markenrechte an den Mutterverein war laut Register das ehemalige Verwaltungsratsmitglied Nicolai Walch.

Am 1. September 2026 hatten die Spielbetriebs-GmbH und der e.V. bereits eine vertragliche Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter unterzeichnet. Daraufhin folgten weitere juristische Abstimmungen, ehe nun die Umschreibung der Marken veranlasst wurde.

Nach mehr als 20 Jahren hat es der TSV München von 1860 e.V. geschafft, wieder alleiniger Inhaber sämtlicher Marken rund um den TSV 1860 und der damit verbundenen Rechte zu werden. Wie es jetzt mit dem Merchandising weiter geht, bleibt abzuwarten. Die kommerziellen Rechte hat Hasan Ismaik eigentlich bis Sommer 2031 gekauft.