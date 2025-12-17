Der Kauczinski-Code: So hat der Löwen-Coach den TSV 1860 wieder nach oben geführt

Nach zuletzt vier Siegen in Folge klopft der TSV 1860 an der Spitzengruppe der 3. Liga an. Trainer Markus Kauczinski hat seit seiner Amtsübernahme einiges richtig gemacht. Die AZ erklärt seine Erfolgsgeheimnisse.

Bernhard Lackner Bernhard Lackner 17. Dezember 2025 - 20:33 Uhr

Markus Kauczinski ist seit Anfang Oktober Trainer des TSV 1860. © sampics