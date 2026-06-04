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Der Ismaik-Knall beim TSV 1860! Insolvenz steht im Raum

Der TSV 1860 stürzt in die Regionalliga, weil 2,7 Mio. Euro fehlen. Präsident Mang sagt, es könne "auch eine Chance für den gesamten Verein sein."
Matthias Eicher
Krischan Kaufmann
Krischan Kaufmann |
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2,7 Millionen Euro fehlen, Hasan Ismaik stellt diese nicht bereit. Die Folge: Der TSV 1860 rauscht nach 2017 zum zweiten Mal in die Regionalliga Bayern.
2,7 Millionen Euro fehlen, Hasan Ismaik stellt diese nicht bereit. Die Folge: Der TSV 1860 rauscht nach 2017 zum zweiten Mal in die Regionalliga Bayern. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

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