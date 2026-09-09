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Der Countdown läuft: Vorverkauf der neuen Trikots des TSV 1860 startet

1860-Ausrüster Societas hört auf das Feedback der Fans und nimmt Anpassungen am Trikot vor. Am Mittwochabend beginnt der Vorverkauf.
Bernhard Lackner |
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Auf Anregung der Fans hat 1860-Ausrüster Societas Anpassungen am neuen Trikot vorgenommen.
Auf Anregung der Fans hat 1860-Ausrüster Societas Anpassungen am neuen Trikot vorgenommen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Am Mittwochabend um 19 Uhr geht es los. Der Vorverkauf der neuen Löwen-Trikots startet. Das gab der Verein auf Instagram bekannt. Dabei wurden die Wünsche der Löwen-Fans erhört: Der neue 1860-Ausrüster Societas nahm das Feedback der Anhänger an und passt das Trikot an. 

Löwen-Trikots wurden unter großem Zeitdruck produziert

Insgesamt kamen die Leibchen, die im Sommer unter großem Zeitdruck designt und produziert wurden, bei den Fans zwar immens gut an. Auf Social Media merkten viele allerdings an, dass das Societas-Wappen und das Logo der Fußballabteilung, das aktuell anstelle des achteckigen Löwen-Emblems die Brust ziert, zu weit seitlich platziert sind. Der Münchner Sportartikelhersteller kündigte daher an, beide Wappen künftig etwas zentraler auf die Trikots aufzudrucken.

 

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