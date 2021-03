Dennis Erdmann selbstkritisch: "Eine Woche Held, andere Woche Versager"

Dennis Erdmann brachte die Löwen mit seinem Platzverweis und dem daraus resultierenden Elfmeter mächtig in Schwierigkeiten. Am Ende sorgte der verwandelte Strafstoß für die Entscheidung. Einen Tag nach der Pleite schlägt das Sechzig-Raubein selbstkritische Töne an.

München/Duisburg - Nach einer unbedachten Abwehraktion von Löwen-Verteidiger Dennis Erdmann spielten die Sechzger gegen Duisburg ab der 51. Minute in Unterzahl. Und als wäre das nicht schon bitter genug, gab es auch noch einen Elfmeter für die "Zebras" den Ex-Löwe Moritz Stoppelkamp zum 1:0 verwandelte.

Der Strafstoß sollte auch der einzige Treffer des Tages bleiben, am Ende verlor 1860 – die Münchner verlieren langsam aber sicher den Anschluss an die Spitzenplätze in der 3. Liga.

Erdmann: "Das Spiel geht auf mich, Jungs!"

Einen Tag nach der Pleite hat sich Erdmann auf Instagram zu seiner Aktion und seinem Platzverweis geäußert. "So selbstbewusst ich bin, so selbstkritisch bin ich!", schreibt der Verteidiger in seiner Instagram-Story. "Fußball ist manchmal hart, eine Woche Held, andere Woche Versager." Was Erdmann damit meint? Noch am vorherigen Spieltag, beim 3:1-Sieg im S-Bahn-Derby gegen die SpVgg Unterhaching, schoss das Löwen-Raubein den Treffer zum 1:0.

"Eine Woche gebückt gehen tut mir auch mal gut, vom gerade gehen hab ich Rückenschmerzen", schreibt Erdmann weiter. Seinen Humor scheint der 30-Jährige also noch nicht verloren zu haben. Am Ende folgt noch eine Entschuldigung – in typischer "Earthman"-Manier: "Das Spiel geht auf mich, Jungs!"