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Dennis Dressel schwärmt: Was dem 1860-Kapitän bei seinen Mitspielern besonders gut gefällt

"Ich habe selten so eine Freude gehabt", sagt der Kapitän über die Resilienz, die sich seine Löwen mittlerweile erarbeitet haben. Das bedeutet derzeit Rang zwei – und Rückenwind für den Schlussspurt.
Matthias Eicher |
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Dennis Dressel platzt fast vor Stolz auf seine junge Truppe.
Dennis Dressel platzt fast vor Stolz auf seine junge Truppe. © IMAGO/Ulrich Wagner

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