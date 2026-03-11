Geld, das der TSV 1860 eigentlich nicht will: DFB stockt Nachwuchsfördertopf massiv auf

Der DFB stockt den Nachwuchsfödertopf massiv auf. In den vergangenen Jahren war der TSV 1860 stets einer der größten Profiteure. Warum man künftig gerne auf das Geld verzichten würde.

Bernhard Lackner Bernhard Lackner 11. März 2026 - 20:10 Uhr

Beim TSV 1860 setzt man traditionell stark auf den eigenen Nachwuchs. © IMAGO/Ulrich Wagner