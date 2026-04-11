Der TSV 1860 veranstaltet am Freitagabend einen Gedenkgottesdienst für den jüngst verstorbenen Karsten Wettberg. Präsident Gernot Mang würdigt die Legende des Vereins mit emotionalen Worten.

Es war ein würdiger Rahmen für diese große Ikone des TSV 1860, dem "König von Giesing". Nach seiner Beerdigung am Dienstag veranstaltete der TSV 1860 am Freitagabend einen Gedenkgottesdienst für Karsten Wettberg. Rund 200 Löwen-Fans kamen in die Nazarethkirche in Bogenhausen. Sie würdigen den einstigen Aufstiegstrainer für sein Lebenswerk.

Mang: "Er war ein großer Sympathieträger des Vereins"

"Karsten hat den Verein gelebt, er war einer der großen Sympathieträger des Vereins", fand Oberlöwe Gernot Mang in seiner Rede emotionale Worte: "Er war der größte Trainer, den der Amateurfußball je gesehen hat. Eine echte Legende." Eine, die immer für gute Sprüche zu haben war. So bezeichnete Wettberg den Klub einst als "Rauschgift". Darauf ging Pfarrer Rainer Maria Schießler in seiner Predigt ein.

"Sowas zu sagen, wäre heute gefährlich", meinte er: "Karsten, ich würde sagen, wir einigen uns, dass Sechzig Konfession und Virus zusammen ist." Den Anwesenden, darunter Trainer Markus Kauczinski, Siemen Voet und Samuel Althaus, kam ein Lächeln über die Lippen. Es war nicht das einzige Mal an diesem Abend. Der Kult-Pfarrer wählte für seinen Gottesdienst einen eher munteren Ansatz.

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Miller, Winkler und Schwabl nehmen am Gottesdienst teil

Die schönen Erinnerungen an den Erfolgstrainer standen im Fokus. "Er hat das Leben genossen", meinte Schießler, der selbst großer Löwen-Fan ist. Wettberg sei gleichzeitig jemand gewesen, der allen zeigen wollte, "dass er für sie da ist". Ein besonderer Mensch. Für den auch einige ehemalige Löwen in die Kirche kamen. Thomas Miller, Bernhard Winkler und Manni Schwabl waren da.

Auch Bernhard Trares, Rainer Berg, Roland Kneißl, Jan Mauersberger und Sechzigs ehemaliger Stadionsprecher Stefan Schneider gedachten Wettberg. Sie werden ihn sicherlich immer in ihrem Löwenherzen behalten. Denn wie sagte Mang: "Dein Wirken wird bleiben, weit über diesen Tag hinaus."