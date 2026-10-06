TSV-1860-Stürmer Florian Niederlechner ignoriert das baldige Derby gegen FC Bayern II und fokussiert sich lieber auf Illertissen und Bayreuth.

Keine zwei Wochen mehr, dann gibt es in der Stadt nur eine Frage: Blau oder Rot? Sechzig oder Bayern? Am Sonntag, dem 18. Oktober empfängt der TSV 1860 im Grünwalder Stadion den FC Bayern II zum kleinen Lokalderby (14 Uhr, AZ-Liveticker). Herrscht da schon ein bisserl Derby-Stimmung bei den Löwen? Nicht, wenn es nach Torjäger Florian Niederlechner geht. Und zwar noch überhaupt nicht.

"Das ist noch gar kein Thema", sagte der 35-jährige Stoßstürmer der Sechzger am vergangenen Samstag im Rahmen des 4:0-Heimsiegs des TSV 1860 gegen die SpVgg Ansbach und erklärte, weshalb er noch keine Gedanken an die kleinen Bayern verschwende: "Klar freue ich mich, wenn es dann soweit ist, aber jetzt spielen wir erstmal in Illertissen, danach daheim gegen Bayreuth."

Illertissen, dann Bayreuth – und erst dann die kleinen Bayern

Ganz nach dem Motto: von Spiel zu Spiel denken. Erst an das Auswärtsduell beim FV Illertissen (Samstag, 14 Uhr), dann an das Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth (Dienstag, 13. Oktober, 19 Uhr), erst danach geht es im Rahmen der von Niederlechner angesprochenen Woche gegen die Zweitvertretung der Roten.

Der Blick in die Statistiken zeigt: 1860 war bereits beim letzten Absturz in den Amateurfußball auf den Nachwuchs des Rivalen getroffen: 2017/18 setzte es für Sechzig dabei gleich zwei Pleiten (0:1, 1:3), bekanntlich ist der TSV dennoch direkt wieder in die Dritte Liga aufgestiegen. Dort kam es 2019/20 und 2020/21 zu vier Duellen (je ein Sieg, zwei Remis und eine Pleite). Die Giesinger sind somit in der Bringschuld, die Negativ-Bilanz der vergangenen sechs Duelle geradezurücken.

Choreografie der Bayern-Fans beim Auswärtsspiel in Buchbach Anfang September. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Aktuell liegt die Mannschaft von Chefcoach Alper Kayabunar mit 20 Punkten auf Rang vier, das Team von Ex-Bayern-Star Dante rangiert mit 15 Zählern auf Rang zehn.

Bayern-Fans eröffnen Derby-Vorgeplänkel in Buchbach

Während die Fans der Bayern kürzlich im Duell bei Tabellenführer TSV Buchbach (0:2) das Vorgeplänkel mit einer großen Choreografie (59+1 im Fadenkreuz) eröffnet haben und ein enormer Run auf die Tickets stattgefunden hat, bleibt Löwe Niederlechner noch cool: "Ganz ehrlich? Das interessiert mich noch gar nicht!"

Die Niederlechner-Rechnung geht somit wie folgt: Wenn Illertissen und Bayreuth dann abgehakt sind, dürfte sich der TSV-Torjäger umso mehr dafür interessieren, im zweiteiligen Duell um die (Regionalliga-)Stadtmeisterschaft einen Derby-Dreier einzufahren.