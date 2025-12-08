Exklusiv "Das ist meine Lieblingslösung fürs Sechzgerstadion": OB Dieter Reiter legt sich in der AZ fest

Hier erklärt OB Dieter Reiter, wie er sich jetzt die Zukunft des Grünwalder Stadions vorstellt – und warum er sehr optimistisch ist, dass die Löwen den Ausbau stemmen können.

08. Dezember 2025 - 21:00 Uhr

Dieter Reiter, Gernot Mang und das Sechzgerstadion. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)