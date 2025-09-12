AZ-Plus

Das ist der neue Aufsichtsrat für den TSV 1860

Der TSV 1860 hat einen neuen Aufsichtsrat gewählt, angeführt von Herbert Bergmaier als Vorsitzendem. 
Christina Stelzl
Christina Stelzl
Der neue Aufsichtsrat des TSV 1860
Der neue Aufsichtsrat des TSV 1860 © TSV 1860
Der TSV 1860 hat einen neuen Aufsichtsrat. Dies gaben die Löwen am Freitagnachmittag bekannt. In der Gesellschafter-Hauptversammlung am 8. September 2025 ist der Aufsichtsrat des TSV 1860 neu gewählt worden.

Einstimmig wurde Herbert Bergmaier zum neuen Vorsitzenden und Thomas Probst zu dessen Stellvertreter ernannt.

Bergmaier: "Freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit"

"Mit der heutigen Konstituierung ist der Aufsichtsrat handlungsfähig und wird seine Arbeit umgehend aufnehmen. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne des TSV München von 1860", erklärt der neue Vorsitzende Herbert Bergmaier.

Neben Herbert Bergmaier und Thomas Probst gehören auch Biel Ballester Relat, Präsident Gernot Mang, Shohi-Dul Choudary und Sebastian Seeböck dem neuen Aufsichtsrat an.

Bergmaier und Ballester Relat komplettieren Beitrat

Zudem wählte das Gremium die von ihm entsandten Mitglieder für den Beirat der TSV 1860 Geschäftsführungs GmbH. Aufsichtsratsvorsitzender Herbert Bergmaier und Biehl Ballester Relat komplettieren dort das Gremium zusammen mit Nicolai Walch und Peter Schaefer.

Ende Juli mussten Saki Stimoniaris, Andrew Livingston und Yahya Ismaik ihren Posten im Aufsichtsrat verlassen. Der ehemalige Vizepräsident Karl-Christian Bay trat selbst zurück.

