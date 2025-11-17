Auf dem AZ-Sofa erinnert sich 1860-Präsident Gernot Mang an den Wirbel um Ismaik und spricht über einen möglichen neuen Investor bei den Löwen.

Die Abendzeitung hat eingeladen, der Oberlöwe ist dem Ruf gefolgt: Gernot Mang, Präsident des TSV 1860, gab am Samstagabend bei der siebenteiligen Veranstaltungsreihe "AZ-Sofa" zum 77. Geburtstag unserer Zeitung im Deutschen Theater bereitwillig Auskunft über alle Themen, die den Löwen-Kosmos brennend interessieren:

Wann steig ma auf? Warum steckt 1860 wieder in der Krise? Wie läuft es mit der geplanten Umstrukturierung der Profifußballabteilung, was dauert da so lange? Und was ist überhaupt mit Investor Hasan Ismaik – verkauft der polarisierende Jordanier seine Anteile an den Giesingern oder nicht?

Mang über Ismaik-Bombe: "Mir ist das Handy aus der Hand gefallen"

"Das war einfach nur schlecht und der große Verlierer war halt wieder mal Sechzig, weil man sich hier einfach dilettantisch benommen hat. Das tut im Herzen weh" sagte Mang an einem launigen Löwen-Abend, bei dem das rote Sofa für den Oberlöwen vom blauen Sessel ersetzt wurde, über den im Juli spektakulär geplatzten Anteilsverkauf von Ismaik an den ominösen Interessenten Matthias Thoma und dessen Schweizer Familien-Holding: "Mir ist das Handy aus der Hand gefallen. Ich dachte: ‘Sind wir jetzt im falschen Film?’ Wir wussten davon nichts, gar nichts."

Viele Fans stellen sich weiter die Frage aller Fragen: Befinden sich die Giesinger nach der erstmals so deutlich erklärten Verkaufsabsicht Ismaiks dennoch bald in anderen Investoren-Händen?

"Wir haben jetzt nicht über Verkauf oder sonst was gesprochen, das ist jetzt derzeit auch nicht das Thema", stellte Mang klar, ließ aber die Hoffnung durchblicken, das hierbei noch nicht das letzte Wort gesprochen worden sei: "Ich könnte mir vorstellen, wenn ein potenzieller Interessent oder Käufer da wäre, der dem Verein auch guttut, der auch nachhaltig in den Verein investiert, dass Ismaik gesprächsbereit ist."

Kontakt zwischen e.V. und Ismaik-Seite: "Stimmen uns alle zwei, drei Tage ab, einfach auf kurzem Dienstweg"

Mit Ismaiks teils neuen Stellvertretern sei man "in einem konstruktiven, guten Austausch. Dazu stimmen wir uns alle zwei, drei Tage ab, telefonisch, per E Mail, einfach auf kurzem Dienstweg. Ich kann nur sagen, das ist wirklich, wie es einfach auf Arbeitsebene ist, respektvoll und konstruktiv. Es wird diskutiert. Wir sind auch manchmal nicht gleicher Meinung, muss man auch nicht sein, aber am Ende des Tages immer lösungsorientiert. Und das ist das Entscheidende dazu."

Das Bauchgefühl des Nachfolgers von Ex-Präsident Robert Reisinger deute auf einen Abschied Ismaiks hin.

Mang wünscht sich "eine Unternehmensgruppe, die auch aus dem Sport kommt"

Mangs Wunsch für einen neuen 1860-Mitgesellschafter wäre "eine Unternehmensgruppe, die auch aus dem Sport kommt, die sich mit Fußball auskennt. Aber es kann auch ein Unternehmer aus dem deutschsprachigen Raum, München, Bayern, Österreich sein. Auch hier potenziell Unternehmen, die sich zusammenschließen und Sechzig nicht als Investition sehen, wo man sagt, ich verkaufe das wieder dann in zehn Jahren, sondern wirklich nachhaltig für den Verein da ist. Eine nachhaltige Strategie entwickeln, um dann diese Schritte zu machen, dann erfolgreich zu sein. Das ist das, was wir brauchen."