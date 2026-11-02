"Das ist brutal": 1860-Kapitän Dressel mit einer Moralpredigt der anderen Art

"Ich habe selten so eine Freude gehabt", sagt der Kapitän über die Resilienz, die sich seine Löwen mittlerweile erarbeitet haben. Das bedeutet derzeit Rang zwei – und Rückenwind für den Schlussspurt.

02. November 2026 - 21:51 Uhr

Dennis Dressel platzt fast vor Stolz auf seine junge Truppe. © IMAGO/Ulrich Wagner