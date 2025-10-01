"Das hat man einfach vernachlässigt": 1860-Präsident Mang begründet Trennung von Werner und Glöckner

1860-Präsident Gernot Mang spricht vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln über die Freistellungen von Trainer Glöckner und Boss Werner und kündigt eine komplette Neuorganisation an.

Vor dem Mittwochabendspiel des TSV 1860 gegen Viktoria Köln stellte sich Präsident Gernot Mang den Fragen von Magentasport-Moderator Jan Lüdecke.

Der 57-Jährige sprach dabei über ...

... die traurigen Ereignisse am Spieltag in München:

"Wirklich traurig. Wir als Verein haben das eigentlich mit Ruhe und Bedacht angenommen und abgewartet, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Um 14.15 Uhr haben wir das Okay bekommen von den Einsatzkräften. Wir sind wirklich froh, dass der Tag normal endet und wir das Spiel spielen können."

Werner-Freistellung? Mang: "Das hat sich angedeutet"

... die Gründe, warum Geschäftsführer Christian Werner gehen musste:

"Wir müssen die Personalien unterscheiden. Dr. Christian Werner kam nicht von heute auf morgen, das hat sich angedeutet. Wir haben sehr viele Gespräche geführt, innerhalb und außerhalb des Vereins, im NLZ, mit den gesamten Beteiligten. Und dann sind wir mit unserem Mitgesellschafter gemeinsam auf diese Entscheidung gekommen, diesen Schritt zu gehen. Dieser Schritt ist nicht einfach, aber war im Sinne des Vereins. (...)

"Ich möchte nicht so sehr auf die Gründe eingehen, weil wir ihn freigestellt haben, da muss man vorsichtig sein. Es geht ja nicht nur um die Mannschaft, es geht um den gesamten Verein, um die Art und Weise, wie man den Verein führt. Wir setzen sehr viel auf die Jungen, das hat man einfach vernachlässigt. Da sind viele Puzzlesteine zusammengekommen, Mosaiksteine zusammengekommen und das hat uns veranlasst, diese Entscheidung zu treffen."

"Die Organisation wird komplett neu gemacht"

... die Gründe, warum Trainer Patrick Glöckner gehen musste:

"Wir sind im Fußball, das ist ein Ergebnissport. Da waren einfach die Ergebnisse nicht da, aber auch die Art und Weise. Deswegen haben wir nach dem Aue-Spiel gesagt, wir machen den ganz großen Cut, den Restart. Ich habe mit der Mannschaft gesprochen, sie ist intakt, ist heiß, hungrig, die will nach vorne. Das war für uns eine richtige Entscheidung."

... die Neuaufstellung beim TSV 1860:

"Die Organisation wird komplett neu gemacht. Die haben wir jetzt und füllen sie mit Personen. Es wird ein kaufmännischer Geschäftsführer kommen, der sich um die Finanzen, Lizenzierung, Fortführungsprognosen und so weiter kümmert. Wir werden einen Sportdirektor installieren und auf der Seite einen technischen Direktor, der mit dem NLZ zusammenarbeitet. Weil wir die Jugendarbeit noch mehr fördern wollen, weil das noch immer ein Herzstück, ein Aushängeschild von 1860 München ist."

Mang über Trainerprofil: "Das ist das A und O, was wir uns wünschen"

... das notwendige Profil des neuen 1860-Trainers:

"Der neue Trainer muss ein gestandener Profi sein, der die dritte Liga und die Bundesliga kennt. Der aber vor allem die Jugend mitnimmt, der die Jugendspieler integriert, der die Mannschaft besser macht. Das ist das A und O, was wir uns wünschen."

... über die Gerüchte um Thomas Wörle:

"Es kursieren sehr viele Namen, da kann ich weder ja noch nein sagen, das kann ich nicht kommentieren. Wir werden uns in den nächsten verschiedene Kandidaten anschauen, Gespräche führen und zeitnah einen neuen Trainer bekanntgeben."