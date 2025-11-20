"Das bereue ich": Womit 1860-Trainer Kauczinski nach der Regensburg-Pleite hadert

Nach der herben Niederlage in Regensburg hofft TSV-1860-Trainer Markus Kauczinski nach der richtigen Reaktion. Ein Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken ist Pflicht, um die Wende einzuleiten.

20. November 2025 - 18:13 Uhr

Löwen-Trainer Markus Kauczinski fordert ein anderes Auftreten von seiner Mannschaft. © IMAGO/Ulrich Wagner