"Das bereue ich": Womit 1860-Trainer Kauczinski nach der Regensburg-Pleite hadert

Nach der herben Niederlage in Regensburg hofft TSV-1860-Trainer Markus Kauczinski nach der richtigen Reaktion. Ein Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken ist Pflicht, um die Wende einzuleiten.
Löwen-Trainer Markus Kauczinski fordert ein anderes Auftreten von seiner Mannschaft.
Löwen-Trainer Markus Kauczinski fordert ein anderes Auftreten von seiner Mannschaft. © IMAGO/Ulrich Wagner

