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Interview

"Daran müssen sich die Verantwortlichen messen lassen": Reisinger erhöht Druck auf den TSV 1860

Stefan Reisinger, ehemaliger Stürmer und Co-Trainer des TSV 1860, spricht über den erneut verpassten Aufstieg der Löwen, den Kader-Knall und seine Folgen sowie seinen Favoriten auf das Amt des Kapitäns.
Kilian Kreitmair |
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Maximilian Wolfram, Damjan Dordan, Philipp Maier, Max Reinthaler, Thomas Dähne, Kevin Volland und Tim Danhof (v.l.) auf dem Rasen des Grünwalder Stadions. Bis auf Wolfram plant 1860 mit allen anderen Akteuren für die Saison 2026/27.
Maximilian Wolfram, Damjan Dordan, Philipp Maier, Max Reinthaler, Thomas Dähne, Kevin Volland und Tim Danhof (v.l.) auf dem Rasen des Grünwalder Stadions. Bis auf Wolfram plant 1860 mit allen anderen Akteuren für die Saison 2026/27. © IMAGO/Mladen Lackovic

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