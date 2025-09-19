AZ-Plus
"Dann hatte der Junge auf einmal gebrannt": Schwerer Unfall bei Pyroshow zum 1860-Auswärtsspiel in Rostock

Tragischer Zwischenfall beim Auswärtsspiel des TSV 1860 bei Hansa Rostock: Ein neunjähriges Kind hat sich durch Pyrotechnik schwer verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar.
| AZ/dpa
Der FC Hansa Rostock schickte die alten Flutlichtmasten mit einer großen Pyro-Show in Rente.
Der FC Hansa Rostock schickte die alten Flutlichtmasten mit einer großen Pyro-Show in Rente.

