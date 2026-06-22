"Damit der Fußball bei 1860 weiterleben kann": Löwen beschließen Spielbetriebsgesellschaft

Am Sonntag findet im Zenith die jährliche Mitgliederversammlung des TSV 1860 statt. Nach turbulenten Wochen samt Zwangsabstieg und möglichem Anteilsverkauf durch Hasan Ismaik stellen sich den Fans viele Fragen. Das steht auf dem Programm.

22. Juni 2026 - 07:07 Uhr, aktualisiert am 21. Juni 2026 - 17:21 Uhr

Peter Schaefer, Vizepräsident des TSV 1860 wirbt auf der Mitgliederversammlung für die Gründung eine Spielbetriebsgesellschaft – mit Erfolg. (Archivbild) © sampics