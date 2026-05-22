Der TSV 1860 München geht personell geschwächt ins Totopokalfinale bei den Würzburger Kickers: Neben den verletzten Abwehrspielern Siemen Voet und Raphael Schifferl fehlt weiterhin ein Großteil des Kaders – während Talent Finn Fuchs ablösefrei zu Borussia Dortmund II wechselt.

Das wird nix! Siemen Voet (r.) steht Coach Markus Kauczinski nicht zur Verfügung – vor dem Totopokalfinale plagen die Löwen noch weitere Ausfälle in der Defensive.

Der verletzungsgeplagte TSV 1860 muss im Totopokal-Finale am Samstag bei Regionalligist Würzburger Kickers (16.30 Uhr, im AZ-Liveticker) auf die nächsten Spieler verzichten. Auch die Verteidiger Siemen Voet und Raphael Schifferl (beide 26) werden den Löwen im Duell mit dem Viertligisten nicht zur Verfügung stehen.

Weitere Ausfälle bei den Löwen

"Siemen muss operiert werden und je länger wir das hinausschieben, desto später können wir wieder auf ihn bauen", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski im Vorfeld des Endspiels über den wochenlangen Ausfall des Belgiers: "Von daher wird das jetzt passieren, damit er uns zum Auftakt wieder zur Verfügung steht." Der Österreicher Schifferl, der nach der auslaufenden Saison 2025/26 keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat, habe einen Schlag auf sein Knie bekommen und fühle sich "nicht einsatzfähig".

Lange Verletztenliste vor dem Finale

Der Drittligist hatte bereits im Saisonfinale beim SC Verl (0:3) auf Kevin Volland, Florian Niederlechner, Jesper Verlaat, Thore Jacobsen, Max Reinthaler, Philipp Maier, Tunay Deniz, Damjan Dordan, David Philipp und Manuel Pfeifer verzichten müssen. Laut Kauczinski sei nun lediglich der scheidende Vize-Kapitän Jacobsen wieder fit.

Junglöwe verabschiedet sich: Der 20-jährige Linksverteidiger Finn Fuchs verlässt den TSV 1860 ablösefrei in Richtung Borussia Dortmund II. © IMAGO/Ulrich Wagner

Junglöwe Fuchs wechselt nach Dortmund

Mit Junglöwe Finn Fuchs hat sich ein weiterer Junglöwe, der bei den Profis bisher allerdings kaum zum Zug gekommen ist, gänzlich verabschiedet: Das Talent wechselt ablösefrei zu Borussia Dortmund II. Der 20-jährige Linksverteidiger war mit 31 Einsätzen Stammspieler in der Bayernliga-Meistermannschaft des TSV 1860 II, bei den Profis stand Fuchs bisher dreimal im Kader (ohne Einsatz). Im Totopokal war Fuchs beim 8:0-Erfolg in der zweiten Runde in Geiselbullach zu einem Kurzeinsatz gekommen.