AZ-Plus

"Da war es vorbei mit der Serie": Der schwere Schicksalsschlag eines Löwen-Urgesteins

Seit über 60 Jahren besucht Svend Friderici das Grünwalder Stadion, kennt die Löwen-Prominenz von früher und heute – und ist längst selbst eine kleine Berühmtheit.
Sophia Willibald
Sophia Willibald |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Seit Jahrzehnten kommt Svend Friderici (65) ins Grünwalder Stadion und sieht dem TSV 1860 beim Spielen zu. Zwischen brüllenden Fans und Löwen in weiß-blauer Vollmontur hält sich der Dachauer eher zurück und fällt dabei trotzdem auf.
Seit Jahrzehnten kommt Svend Friderici (65) ins Grünwalder Stadion und sieht dem TSV 1860 beim Spielen zu. Zwischen brüllenden Fans und Löwen in weiß-blauer Vollmontur hält sich der Dachauer eher zurück und fällt dabei trotzdem auf. © Sophia Willibald

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar