Corona-Ausbruch beim TSV 1860: Heimspiel gegen Kaiserslautern auf der Kippe

Nachdem am Samstag mehrere Corona-Fälle beim TSV 1860 bekannt geworden waren, steht nun auch das für Dienstag angesetzte Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern vor der Absage.

Am Dienstagabend soll der 1. FC Kaiserslautern im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 zu Gast sein, doch das Traditionsduell steht auf der Kippe. (Symbolbild)

München - Die Austragung des Heimspiels des TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern (Dienstag, 19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) steht auf der Kippe. Grund ist der jüngste Corona-Ausbruch bei den Löwen.

Wie der Klub am Samstag mitteilt, ist die "planmäßige Durchführung des nächsten Spiels am Dienstag gegen den 1. FC Kaiserslautern stark gefährdet." Nachdem am Freitag mehrere Tests positiv ausgefallen waren, wurde bereits das Stadtduell gegen Türkgücü abgesagt.

TSV 1860: Komplette Mannschaft in Quarantäne

Aktuell befindet sie die komplette Mannschaft samt Betreuerstab in Quarantäne. Wann diese beendet ist, ist noch unklar. Die Entscheidung darüber treffen die städtischen Gesundheitsbehörden.

Eine offizielle Absage von Seiten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stand am Samstagnachmittag noch aus.

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++