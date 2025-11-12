Interview Comeback vor der Winterpause? Jetzt spricht TSV-1860-Kapitän Jesper Verlaat

1860-Kapitän Verlaat spricht im AZ-Interview über sein erstes Training mit Ball, sein langes Fehlen, sein Comeback – und unbedingten Willen.

12. November 2025 - 21:53 Uhr

Musste gegen Rostock am 17. September 2025 verletzungsbedingt ausgewechselt werden: Kapitän Jesper Verlaat. © IMAGO