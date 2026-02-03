Comeback in Sicht? Niederlechner wieder im Mannschaftstraining

Florian Niederlechner hat nach seinen muskulären Beschwerden am Dienstag erstmals wieder mit dem Team trainiert. Ob es für den 1860-Stürmer bereits für einen Einsatz gegen Stuttgarts Reserve reicht, ist fraglich.

1860-Torjäger Florian Niederlechner lässt Worten Taten folgen. Am Samstag kündige der 35-Jährige noch sein baldiges Comeback an, am Dienstag nahm Niederlechner im Jahr 2026 erstmals wieder am Mannschaftstraining teil.

Der Stürmer, der das Winter-Trainingslager der Löwen in Belek aufgrund von muskulären Problemen verpasst hatte und seitdem ausgefallen war, sagte am Samstag bei "Magentasport": "Jetzt schaut’s wieder ganz gut aus, ich bin schmerzfrei, das ist ganz wichtig für meine Spielweise."

Verlaat und Pfeifer trainieren weiter individuell

Der Angreifer war vergangene Woche schon im Lauftraining und stellte ein Comeback in dieser Woche in Aussicht. Ob Niederlechner bereits für die Auswärtspartie kommendes Wochenende beim VfB Stuttgart II (Samstag, 16.30 Uhr, Magenta Sport) wieder ein Thema ist, ist noch offen.

Kapitän Jesper Verlaat und Schienenspieler Manuel Pfeifer trainierten am Dienstag individuell.