Mirko Borsche hat die neuen Trikots des TSV 1860 designt. Im AZ-Interview spricht der Münchner über die schnelle Fertigstellung der Jerseys und verrät, ab wann die Trikots voraussichtlich in den Verkauf kommen.

Auf dem oberen Rücken ist der Name des Vereins zu lesen, am unteren Saum der Slogan "Football for the People", der durch eine außergewöhnliche Crowdfunding-Aktion der Löwen-Fans ermöglicht wurde.

AZ: Herr Borsche, ein Löwen-Trikot ohne Löwen designen - wie kann man denn so einen Job annehmen? Das ist doch das reinste Himmelfahrtskommando!

MIRKO BORSCHE: Ich glaube, wir hätten für die Löwen jeden Job angenommen.

Ach.

Das ist eine Herzensangelegenheit. Ich wohne ja seit Ewigkeiten in der Au und kriege die Sechzger immer mit, war schon oft im Stadion, liebe Fußball ohne Ende. Ich habe oft auch Bayern-Spiele angeschaut, aber Sechzig immer verfolgt und irgendwie seit drei Jahren eine sehr enge Bindung zum Verein.

Ich habe oft auch Bayern-Spiele angeschaut, aber Sechzig immer verfolgt und irgendwie seit drei Jahren eine sehr enge Bindung zum Verein. Mirko Borsche

Borsche hält FA-Logo für elegante Lösung

Wie kommt's?

Ich habe knapp fünf Jahre lang in dem Ziegelbau in der Auenstraße geboxt, und die Verbindung zu Sechzig kam auch über den e.V.. Vor ein paar Wochen haben die uns aus dem Nichts angerufen und gesagt: 'Wir würden das mit den Trikots wahnsinnig gern mit euch machen.' Wie hätte ich da nein sagen können?

Aber wie ging das jetzt ohne den Löwen? Der ist ja doch sehr zentral.

Er ist eines der zentralsten Elemente. Wenn man in die Vergangenheit schaut, wie viele Sponsoren versucht haben, mit Löwen vorne drauf zu kommen oder mit der Farbe Blau - das sind ja die zwei Hauptmerkmale des Vereins, zumindest des Fußballvereins. Ich glaube, es ist eine elegante Lösung, über dieses alte FA-Logo zu kommen. Auch weil im Fanshop, der ja nicht dem Verein gehört hat, schon lange nicht mehr von den Hardcore-Fans eingekauft worden ist. Ich glaube, es ist eine Chance für den Verein. Und die müssen ja egal welche Chance nehmen.

Der Mann hinter den neuen Trikots des TSV 1860: Designer Mirko Borsche. © Mirko Borsche

Borsche hofft auf schnelle Rückkehr des Löwen

Aber irgendwann wird´s ihn wieder auf dem Dress geben, den Löwen?

Ich hoffe natürlich, dass er in den nächsten Jahren wieder vorne drauf ist. Davon gehen auch alle aus. Muss man halt mal schauen, wie das nun gerichtlich ausgeht – was keiner voraussagen kann. Auch der e.V. weiß erst seit ein paar Wochen, dass sie wieder eine erste Mannschaft haben, die sie voll verantworten - mit wie viel Leidenschaft da sowohl die Fans als auch der Klub reingegangen sind! Das ist speziell. Gleichzeitig merkt man aber auch, wie international diese 51:49-Regel diskutiert wird und jetzt alle Fanclubs über den Umgang ihres Vereins mit Sponsoren nachdenken.

Die Begeisterung für die Löwen ist offenbar ligaunabhängig. Zum ersten Auswärtsspiel sind 6000 Fans nach Schweinfurt gefahren…

Zu einem Viertliga-Spiel!

Normalerweise ist das Feedback immer gemischt, egal wie cool das Ergebnis ist. Mirko Borsche

Feedback für Trikots war laut Borsche gut

Sind Sie bei der Heimpremiere des neuen Trikots am Freitag im Stadion?

Ich bin noch unterwegs und erst die Woche darauf zum Pokalspiel da.

Welches Feedback haben Sie bislang bekommen?

Ich mache das ja schon länger und für viele Vereine. Normalerweise ist das Feedback immer gemischt, egal wie cool das Ergebnis ist. Wir haben ganz bewusst nicht viel Neues erfunden, sondern wollten, dass die Fans ihren Verein so sehen, wie er auch ist - obwohl er jetzt in der Regionalliga ist. Das Feedback war extrem gut. Ich dachte, dass vielleicht mehr Stimmen aufkommen würden, die sagen: 'Das hatten wir ja schon mal.' Aber ich glaube, in der Konstellation mit dem FA-Wappen und 'Freiheit für 60' vorne und hinten 'Football for the people' steckt so viel positive Message für den Sport, den wir so sehr lieben. Wie wir jetzt bei der WM gemerkt haben, ist das ein Sport, der so fragil ist und auf der Kippe steht - ob das für jüngere Generationen interessant bleibt, wenn es so kommerziell wird?

So sieht das neue Löwen-Trikot für die Saison 2026/27 aus. © Societas/1860

Neues Trikot könnte in sechs bis acht Wochen in den Verkauf gehen

Apropos Kommerz: Können Sie absehen, wann es Trikots für die Fans geben wird?

Wir hoffen in sechs bis acht Wochen. Weil es auch eine relativ große Stückzahl ist.

Können Sie eine Zahl nennen?

Das ist vereinsintern.

Mein Kollege musste also den Koffer packen, in den Flieger steigen und mit dem Koffer ins Stadion fahren. Mirko Borsche

Borsche designt nicht nur die Trikots des TSV 1860

Neben dem Heim-Trikot soll es ja auch ein Auswärts- und noch ein drittes Trikot geben…

Es geht ja nicht nur um die Hemden, sondern um den kompletten Performance-Bereich: Stutzen, Longsleeve, Shortsleeve, Trainingsoberteil Trainer, Trainingsoberteil Stuff, Trainingsanzug Trainer, Trainingsanzug Stuff, Trainingsanzug Lifestyle, mit dem sie in den Bus steigen, Mütze, Handschuhe, einfach alles.

Wie konnten Sie überhaupt innerhalb weniger Wochen die neuen Trikots herzaubern?

Eigentlich ist es nicht möglich. Wir mussten ja auch erst die Verträge aushandeln, Entwürfe machen, zum Hersteller fahren, die Shirts vermessen. Der Verein musste bis zur allerletzten Sekunde Sponsoren abstimmen, Gelder aufbringen. Ich mache viele Kooperationen mit Firmen wie Kappa oder Nike, da ist der Vorlauf teilweise ein bis zwei Jahre - und das meistens auf einem bestehenden Schnitt. Viele produzieren in China produzieren oder Vietnam, was lange Lieferzeiten bedeutet - wir produzieren in Europa. Mein Kollege musste also den Koffer packen, in den Flieger steigen und mit dem Koffer ins Stadion fahren.

Der TSV 1860 hat aktuell 50 bis 60 Exemplare des neuen Trikots. © IMAGO

TSV 1860 hat aktuell 50 bis 60 Trikots

Wie viele Trikots gibt's momentan überhaupt?

Ich schätze mal 50 oder 60.

Die Fans werden schon gewaltig mit den Hufen scharren…

Neulich war ich in Obergiesing, trug ein Societas-Polo - sofort hatte ich ein Gespräch mit ein paar Ultras, die alle sehr angetan waren. Diese Aufbruchsstimmung können viele Fans, die mit Vereinen zu tun haben, die erfolgreich und in der ersten Liga sind, nicht nachvollziehen. Dass man auch ins Stadion gehen kann, obwohl es so läuft, wie es läuft. Bei anderen Vereinen wäre das absolut das Ende gewesen. Und so wurden nun zigtausend neue Vereinsmitglieder generiert. 'Football for the People‘ hat 350.000 Euro von Fans in den Verein gespült. Das ist wirklich irre, auf so vielen Ebenen.

Man behauptet ja immer, dass der Fußball noch einer dieser letzten demokratischen Orte ist, wo sich alles trifft, sozusagen das letzte Lagerfeuer. Mirko Borsche

Borsche hat bisher fast nur Lifestyle-Sachen gemacht

Und Löwen-Fans sind nicht gerade die betuchtesten Fans.

Kurz vor dem Auswärtsspiel in Schweinfurt hat der Präsident eine Ansprache gehalten, sich bei allen bedankt, die noch mal eine Dauerkarte gekauft haben - weil er weiß, dass einige davon das Geld dafür eigentlich nicht haben. Da kriege ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Fußball ist eh so emotional, gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, dass Kommunikation zwischen den Menschen immer weniger wird und Wirtshäuser sterben, wo sich Leute früher getroffen und über Politik und ihr Leben geredet haben. Man behauptet ja immer, dass der Fußball noch einer dieser letzten demokratischen Orte ist, wo sich alles trifft, sozusagen das letzte Lagerfeuer.

Wie gut, dass Sie den Löwen so flott zu einem Dress verhelfen konnten!

Das liegt auch an einem starken Partner wie Sechzig. Wir als Agentur haben ja vorher niemals bewiesen, dass wir ein Performance-Produkt produzieren können. Für die meisten Vereine haben wir bisher nur Lifestyle-Sachen gemacht.

Bedankten sich mit einem Banner für die Spenden: Die Fans des TSV 1860 im Spiel gegen Schweinfurt. © IMAGO

Borsche ist öfter im Grünwalder Stadion

Heißt: Die letzten vier Wochen waren eher intensiv bei Ihnen?

Absolut, aber auch voll positiver Energie. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich mache ja viele andere Sachen, wo ich mit Kunden zu tun habe, aber in meiner Laufbahn gab es nicht viele, die bereit waren, so ein riesiges Risiko einzugehen. Es ist natürlich geil, dass wir jetzt abgeliefert haben.

Also wird es demnächst wohl eine Mirko-Borsche-Loge geben müssen, vielleicht in der Stehhalle?

Da bin ich ja tatsächlich öfter. Als ich Mitglied im Boxclub war, sind wir immer einfach an Karten gekommen. Die Gesellschaft da oben ist schon super. So ein innerstädtisches Stadion ist halt eine Wucht.

Da gibt es ja auch schon wieder Pläne…

Im Moment haben die Löwen ganz andere Probleme. Das wird erst wieder Thema werden, wenn sie in die Dritte Liga aufsteigen.