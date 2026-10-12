"Brutal enttäuscht": Kapitän Dressel findet klare Worte für die Situation beim TSV 1860

Kapitän Dennis Dressel und Keeper Vitus Eicher ärgern sich über ein mageres 1:1 des TSV 1860 nach der Führung – nun sollen zwei Siege her.

12. Oktober 2026 - 11:46 Uhr

Nach dem 1:1 des TSV 1860 in Illertissen enttäuscht: Kapitän Dennis Dressel. © sampics