Blitztor reicht: 1860 München gewinnt in Ulm

Der TSV 1860 München ist in der 3. Fußball-Liga weiter auf Erfolgskurs. Ein Blitztor reicht zum Sieg beim abstiegsbedrohten SSV Ulm.
Mit vollem Einsatz: Sigurd Haugen. (Archivbild)
Ulm

Der TSV 1860 München hat seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Dank eines Blitztores von Sigurd Haugen nach 22 Sekunden gewann die Löwen am 16. Spieltag beim SSV Ulm mit 1:0 (1:0). Zugleich besiegelte der Norweger mit seinem Treffer die zweite Ulmer Niederlage im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Pavel Dotchev. Während die Münchner stabil im Tabellenmittelfeld bleiben, ist Ulm als 18. weiter abstiegsgefährdet.

Die Ulmer, bei denen Neuzugang Mirnes Pepic sein Debüt gab, wollte nach dem 1:2 beim TSV Havelse eine Reaktion zeigen. Doch das frühe 1:0 der Münchner machte den Gastgebern einen Strich durch die Rechnung. Sie agierten zwar entschlossen, torgefährlicher aber blieben die Gäste. So traf der agile Haugen, für den in der Schlussviertelstunde Florian Niederlechner aufs Feld kam, in der 50. Minute nur das Außennetz. Überdies verteidigten die Löwen konzentriert.

