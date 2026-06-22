Exklusiv Bleibt Deniz ein Löwe? 1860-Boss Paula nimmt Kontakt auf – Spieler hat Deadline

Nachdem die ersten Abgänge beim TSV 1860 offiziell wurden, ist ein Verbleib von Tunay Deniz wieder wahrscheinlich. Geschäftsführer Manfred Paula nahm nun Kontakt zur Spielerseite auf.

22. Juni 2026 - 16:26 Uhr

Die Zeichen stehen auf Verbleib: Nun gibt es Kontakt zwischen Tunay Deniz und dem TSV 1860. © IMAGO