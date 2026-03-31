Bleibt Dähne ein Löwe? Das sind die Pläne mit dem 1860-Pokalheld

Sechzig-Torwart Thomas Dähne avanciert in Regensburg neben Siegtorschütze Haugen zu Sechzigs Pokalhelden. Die Kollegen richten ein "Dankeschön" an Dähne, ein neuer Vertrag lässt dagegen weiter auf sich warten.

31. März 2026 - 10:12 Uhr

1860-Torhüter Thomas Dähne. © IMAGO/Ulrich Wagner