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Blaues Bangen bis zum Dienstag: Diese 1860-Talente drohen noch zu gehen

Nach dem Abschied von Loris Husic könnten bis zum Ende der Transferperiode noch weitere Talente den TSV 1860 verlassen. Erlöse würden an die vorinsolvente KGaA fließen. Immerhin hat Arian Calderon nach AZ-Infos bei der GmbH verlängert.
Ruben Stark
Kilian Kreitmair |
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Zwei begehrte Junglöwen, die durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machen: Emre Erdogan (l.) und Lasse Faßmann (r.), hier gegen Schweinfurts Michael Dellinger.
Zwei begehrte Junglöwen, die durch starke Leistungen auf sich aufmerksam machen: Emre Erdogan (l.) und Lasse Faßmann (r.), hier gegen Schweinfurts Michael Dellinger. © IMAGO/Julien Christ

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