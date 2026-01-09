"Bisschen anders vorgestellt": Volland bereut sein Gastro-Projekt

Kevin Volland erlebt beim TSV 1860 ein erstes Halbjahr mit Höhen und Tiefen. Der Stürmer musste verschiedene Prüfungen bestehen.

09. Januar 2026 - 14:33 Uhr

Erlebte beim TSV 1860 eine Anfangszeit mit Höhen und Tiefen: Kevin Volland. © sampics