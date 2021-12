Bis 2025! TSV 1860 verlängert mit Hauptsponsor "die Bayerische"

Der TSV 1860 und Hauptsponsor "die Bayerische" weiten ihre Zusammenarbeit bis Juni 2025 aus.

München – Der TSV 1860 und Hauptsponsor "die Bayerische" verlängern ihre Zusammenarbeit bis zum Ende der Saison 2024/25.

"Seit 2016 begleiten wir den TSV 1860 durch Höhen und Tiefen. Uns verbindet viel", schreibt Vorstand Dr. Martin Gräfer: "Auch wir sehen uns als mittelständischer Versicherer einer scheinbaren Übermacht großer Unternehmen gegenüber."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

AZ-Informationen: Sponsoring fällt in Zukunft geringer aus

Marc-Nicolai Pfeifer freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen des Hauptsponsors: "Wir sind dankbar, dass die Bayerische weiter mit uns erfolgreich im Team spielen und gemeinsame ambitionierte Ziele realisieren möchte."

Vor allem zu Pandemie-Zeiten "ist das ein sehr starkes Zeichen und besitzt sicherlich auch eine Signalwirkung für andere Partner und Sponsoren. Die Bayerische ist für uns auf allen Ebenen ein vertrauensvoller Ansprechpartner", so Sechzigs Finanzboss. Unter dem Slogan "Gemeinsam in die Zukunft" soll der Aufstieg gelingen, das Sponsoring fällt nach AZ-Informationen in Zukunft allerdings geringer aus.