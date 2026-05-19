AZ-Plus

Bindeglied Hauptsponsor? TSV 1860 und Wacker beraten über Zusammenarbeit

Die Löwinnen des TSV 1860 sind im Aufwind – nun lotet der Klub mit dem FFC Wacker München eine strategische Partnerschaft aus, um den Frauen- und Mädchenfußball in der Stadt gemeinsam zu stärken.
Florian Weiß |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
1860-Präsident Gernot Mang will bei den Löwen nicht nur den Männer-, sondern auch den Frauenfußball voranbringen.
1860-Präsident Gernot Mang will bei den Löwen nicht nur den Männer-, sondern auch den Frauenfußball voranbringen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar