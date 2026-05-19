Bindeglied Hauptsponsor? TSV 1860 und Wacker beraten über Zusammenarbeit

Die Löwinnen des TSV 1860 sind im Aufwind – nun lotet der Klub mit dem FFC Wacker München eine strategische Partnerschaft aus, um den Frauen- und Mädchenfußball in der Stadt gemeinsam zu stärken.

19. Mai 2026 - 15:58 Uhr

1860-Präsident Gernot Mang will bei den Löwen nicht nur den Männer-, sondern auch den Frauenfußball voranbringen. © IMAGO/Ulrich Wagner