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Bilanz des Löwen-Mittelfelds: Viele Pechvögel – außer Maier

Zu selten gelingt es dem Herzstück des TSV 1860 in den richtigen Takt zu finden – nicht nur, aber auch wegen langwieriger Verletzungen. Teil drei der AZ-Saisonzeugnisse – die Mittelfeld-Löwen.
Matthias Eicher |
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Maier (l.) ist ein Profiteur vom Trainerwechsel zu Kauczinski. Jacobsen zieht sich einen Kreuzbandriss zu.
Maier (l.) ist ein Profiteur vom Trainerwechsel zu Kauczinski. Jacobsen zieht sich einen Kreuzbandriss zu. © IMAGO/Sven Leifer

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