Bilanz des Löwen-Mittelfelds: Viele Pechvögel – außer Maier

Zu selten gelingt es dem Herzstück des TSV 1860 in den richtigen Takt zu finden – nicht nur, aber auch wegen langwieriger Verletzungen. Teil drei der AZ-Saisonzeugnisse – die Mittelfeld-Löwen.

01. Juni 2026 - 21:22 Uhr

Maier (l.) ist ein Profiteur vom Trainerwechsel zu Kauczinski. Jacobsen zieht sich einen Kreuzbandriss zu. © IMAGO/Sven Leifer