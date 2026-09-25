Bestätigt: 1860 bei Wacker ohne Startelf-Duo – neue Position für Uhlmann?

Die beiden Stammspieler Eberwein und Faßmann fallen in Burghausen aus. Wird Uhlmann versetzt?

Also doch: Der TSV 1860 muss im anstehenden Auswärtsspiel am Samstag beim SV Wacker Burghausen (14.45 Uhr, im AZ-Liveticker) neben dem offensiven Mittelfeldspieler Michael Eberwein auch auf Innenverteidiger Lasse Faßmann verzichten. "Eberwein und Faßmann werden leider ausfallen", sagte Cheftrainer Alper Kayabunar am Freitag im Vorfeld des Oberbayern-Derbys zu den Planungen: "Sie werden nicht zur Verfügung stehen."

Der Ausfall von Eberwein hatte sich aufgrund seines Ausfalls gegen Nürnberg II (2:0) und seiner Abwesenheit im Training abgezeichnet. Bei Faßmann kommt die Verletzung überraschender, hatte Sechzig nach AZ-Informationen anfangs noch von Belastungssteuerung gesprochen, als der Nebenmann von Abwehrchef Felix Weber in den vergangenen Tagen ebenfalls nicht mittrainieren konnte.

Junglöwe Lasse Faßmann war bislang in der Innenverteidigung gesetzt. © Stefan Matzke / sampics

Darüber hinaus wird auch Neuzugang Moritz Seiffert, der im Laufe der Woche nach einer Schulterverletzung sein Trainingscomeback gefeiert hat, noch nicht einsatzbereit sein: "Für ihn wird das Spiel wahrscheinlich zu früh kommen."

Rückt Uhlmann in Burghausen in die Viererkette?

Nach AZ-Infos testete Kayabunar Neuzugang Eric Uhlmann (23), der gegen Nürnberg noch im defensiven Mittelfeld aufgelaufen war, in der Innenverteidigung: "Eric ist sicherlich eine Option." In der Zentrale neben Kapitän Dennis Dressel könnten der wiedergenesene Damjan Dordan oder Raphael Wach (beide 23) auflaufen.

Auch Torjäger Michael Eberwein wird 1860 in Burghausen fehlen. © Stefan Matzke / sampics

Spielmacher Tunay Deniz wird somit wohl wieder eine Position weiter nach vorne auf die Zehn rücken: "Ich bin froh, dass ich Tunay auf beiden Positionen einsetzen kann, weil er ein sehr schlauer Spieler ist: Auf der Sechs hat er seine Qualitäten, wenn er das Spiel mehr vor sich und seine Ideen einbringen kann, auf der Zehn ist er näher am Tor und brandgefährlich, kann auch mal einen Steckpass spielen." Es riecht nach Deniz als Zehner - und Uhlmann in der Abwehr.