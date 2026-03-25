Bereits im Dezember gab es Gerüchte: Abgang bei 1860 erfolgt unmittelbar

Nach zwei Jahren bei den Löwen verlässt Stephan Engels, der Kaderplaner des TSV 1860, die Grünwalder Straße. Schon ab April arbeitet er für einen Zweitligisten, der aktuell um den Klassenerhalt kämpft.

Abschied für den Kaderplaner der Löwen. Engels war seit Februar 2024 nebenberuflich bei den Löwen tätig, zuvor war er Chefscout beim Ligakonkurrenten SC Verl.

Der TSV 1860 verliert seinen Kaderplaner: Stephan Engels (35) wechselt zum 1. April als neuer Chefscout und Kaderplaner zu Zweitligist Dynamo Dresden. Dies gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt. Engels wird damit Nachfolger von Paul Wagner.

Engels war seit Februar 2024 nebenberuflich bei den Löwen tätig, zuvor war er Chefscout beim Ligakonkurrenten SC Verl. Bereits im Dezember gab es Gerüchte um Engels, damals war von Interesse Rot-Weiss Essens an ihm zu hören. Laut "RevierSport" habe es seinerzeit mehrere Treffen zwischen RWE und dem gebürtigen Essener gegeben. Nun also der Wechsel zu Dynamo.

"Stephan hat in den zurückliegenden Jahren einige Positionen im sportlichen Bereich bekleidet und sich so ein enormes Netzwerk im In- und Ausland aufbauen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Arbeitsweise einen neuen Input geben und uns im Bereich Scouting weiterentwickeln kann. Er steht für ein hohes Engagement im Live-Scouting und hat darüber hinaus viel Erfahrung in leitender Position", sagte Sportgeschäftsführer Sören Gonther. Engels stehe für ein "hohes Engagement im Live-Scouting" und habe darüber hinaus viel Erfahrung.

Künftig Elbflorenz anstatt Giesing: Stephan Engels. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

Dresden steckt derzeit mitten im Kampf um den Klassenerhalt und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Ein Duell mit dem TSV 1860, der noch immer rechnerische Chancen auf den Aufstieg hat, ist in der kommenden Saison demnach sowohl in der 2. Bundesliga als auch in der 3. Liga möglich.