Exklusiv Bekommt der TSV 1860 München mehr Zeit als gedacht? Aussage der Bürgermeisterin lässt aufhorchen

Dieses Jahr sollte die endgültige Entscheidung fallen, wer das Grünwalder Stadion wie modernisiert. Doch plötzlich klingt es gar nicht mehr nach so großem Zeitdruck. Im Koalitionsvertrag bekennt sich die neue Stadt-Regierung zu einem "ligatauglichen" Umbau. Aber was soll das eigentlich sein? Die AZ hat bei Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl nachgehakt.

15. Mai 2026 - 09:24 Uhr

Ein Stadt-Stadion mit viel Geschichte, das modernen Ansprüchen aktuell nicht genügt: das Grünwalder, vorne die unüberdachte Westkurve. © IMAGO/Ulrich Wagner