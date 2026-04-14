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Bekommt 1860 ihn von der Gehaltsliste? Christian Werner wohl bei Drittliga-Klub im Fokus

Bekommt der TSV 1860 Christian Werner bald von der Gehaltsliste? Einem Bericht zufolge soll der 44-Jährige beim SSV Ulm auf der Liste stehen.
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Sechzigs Sportchef Christian Werner soll beim SSV Ulm auf der Liste stehen.
Sechzigs Sportchef Christian Werner soll beim SSV Ulm auf der Liste stehen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ende September 2025 wurde Christian Werner als Geschäftsführer des TSV 1860 freigestellt, ist seither ohne neuen Job. Ändert sich das demnächst?

Wie die "Südwest Presse" berichtet, soll der 44-Jährige ein heißer Kandidat für den Posten des Sportchefs beim stark abstiegsbedrohten Drittligisten SSV Ulm 1846 sein. Bei den Spatzen würde er die Nachfolge des ehemaligen Löwen-Scouts Stephan Schwarz antreten.

Werner will sich auf AZ-Nachfrage nicht zu den Gerüchten äußern

Zuletzt wurde Werner auch mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht, das um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft. Der ehemalige Löwen-Boss wollte sich auf Anfrage der AZ nicht zu den Gerüchten äußern.

Werner war im Januar 2024 als Geschäftsführer Sport zu den Löwen gekommen und hatte nach der Entlassung von des ehemaligen Finanzchefs Oliver Mueller als alleiniger Geschäftsführer übernommen. Im September vergangenen Jahres wurde er gemeinsam mit dem damaligen Trainer Patrick Glöckner freigestellt. Der 44-Jährige steht noch immer bei 1860 auf der Gehaltsliste, sein Vertrag läuft noch bis 2027. Ob ihn die Sechzger bald vorzeitig von der Payroll bekommen?

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