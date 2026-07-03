Exklusiv "Bayerische"-Rückkehr zu 1860? "Nicht klar, ob und in welcher Form überhaupt gewünscht"

Nach fast zehn Jahren zieht "Die Bayerische" den Schlussstrich und kündigte den Vertrag mit dem TSV 1860. Kehrt der abgewanderte Hauptsponsor zurück? Die AZ fragt bei dem Versicherungsunternehmen nach.

03. Juli 2026 - 15:27 Uhr

"Die Bayerische"-Boss Martin Gräfer. Das Versicherungsunternehmen war knapp zehn Jahren Haupt- und Premium-Sponsor des TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner