Veranstaltung AZ-Talk mit 1860-Präsident Robert Reisinger – seien Sie dabei!

Die Abendzeitung feiert heuer ihren 75. Geburtstag. Wir begehen dieses Jubiläum debattenfreundlich, liberal und am Puls der Zeit – mit neun Gästen und Themen, die München bewegen. Am 8. März ist 1860-Präsident Robert Reisinger an der Reihe. Jetzt Tickets sichern!

14. Februar 2023 - 10:27 Uhr | AZ

Robert Reisinger, Präsident des TSV 1860. © sampics/AK

München - Beim Löwen ist immer was los – wie sehr dieser Spruch zum TSV 1860 passt, beweisen die Giesinger gerade mal wieder par excellence. Aber was ist neben dem ständigen Tohuwabohu eigentlich die wahre Identität der Sechzger und kann man allein mit Tradition glücklich werden? Diese und viele andere spannenden Fragen rund um Münchens blaue Liebe wird Löwen-Präsident Robert Reisinger gerne beim Jubiläums-Talk der AZ beantworten. Sie können live dabei sein, wenn der Präsident der Löwen am 8. März auf dem Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters Platz nimmt – für den Sechzger stellen wir statt des roten natürlich ein blaues Sofa bereit. Los geht es um 20 Uhr, der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Karten kosten je 14 Euro, Snacks und Getränke sind inklusive. Unsere Gesprächsgäste werden auf dem roten Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters Platz nehmen und mit uns Themen diskutieren, die München bewegen. © AZ/darina1761 / stock.adobe.com Neben Robert Reisinger: Acht weitere Gäste auf dem roten Sofa der AZ Neben Robert Reisinger wird es mit weiteren acht Gästen um Themen geben, die München bewegen. Dabei sind: Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München

Julian Nida-Rümelin, Philosoph

Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin in München

Moritz Eggert, Präsident des Deutschen Komponistenverbandes

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern

Helmut Markwort, Journalist und FDP-Politiker

Barbara Mundel, Intendantin der Kammerspiele

Simon Verhoeven, Regisseur Hier finden Sie noch mehr Infos zum roten Sofa.