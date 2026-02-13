Interview Wie sich Stadt München und TSV 1860 gemeinsam zum Grünwalder-Ausbau bekennen

Im Grünwalder sprechen Löwen-Präsident Gernot Mang und Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl über den Traum vom ausgebauten Sechzger, den Charme von Giesing und die Frage, wie man 100 Millionen Euro auftreiben kann. Und den Vorwurf, die Politik interessiere sich doch immer nur in Wahlkampf-Zeiten für die Löwen.

13. Februar 2026 - 20:57 Uhr

Schwärmen beide von der Westkurve: Gernot Mang und Verena Dietl. © Sigi Müller