Exklusiv AZ-Info zum Grünwalder-Ausbau: Geht es vielleicht schneller?

Mit der Machbarkeitsstudie ist der erste Schritt für den Umbau des Sechzger-Stadions gemacht. Nach AZ-Informationen müssen die Löwen womöglich auch nicht ins Olympia-Stadion umziehen. Die Hintergründe.

11. Februar 2026 - 18:00 Uhr

Umbau im Spielbetrieb? Für die Sechzger und ihre Fans wäre es die Königslösung für die erhoffte Modernisierung. © IMAGO/Ulrich Wagner