AZ-Info: TSV 1860 verpflichtet Braunschweigs Rittmüller als Schröter-Ersatz

Kurz vor dem Ende des Transferfensters bekommt der TSV 1860 noch seinen Ersatz für Morris Schröter. Nach AZ-Infos verpflichten die Löwen Marvin Rittmüller von Eintracht Braunschweig.

Der TSV 1860 bekommt kurz vor Torschluss doch noch seinen gewünschten Ersatz für Morris Schröter! Nach AZ-Informationen kommt Marvin Rittmüller von Zweitligist Eintracht Braunschweig. Der 26-jährige Flügelspieler absolviert aktuell seinen Medizincheck und wird danach seinen Vertrag unterschreiben.

Rittmüller zählte in der vergangenen Saison bei Braunschweig zum Stammpersonal und den wichtigsten Leistungsträgern. Der Außenspieler besticht durch enormes Tempo und gilt als absoluter Mentalitätsspieler. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert den Marktwert des gebürtigen Erfurters auf 750.000 Euro. Damit wäre er nach Manuel Pfeifer (800.000 Euro) der zweitteuerste Spieler im Kader der Löwen.

Dass 1860 einen Spieler dieser Güteklasse überhaupt bekommt, liegt auch und vor allem am guten Verhältnis zu Braunschweigs Geschäftsführer Benjamin Kessel und Cheftrainer Heiner Backhaus. Bei den Braunschweiger Löwen hätte Rittmüller noch einen Vertrag bis Saisonende gehabt.