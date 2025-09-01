AZ-Plus

AZ-Info: TSV 1860 verpflichtet Braunschweigs Rittmüller als Schröter-Ersatz

Kurz vor dem Ende des Transferfensters bekommt der TSV 1860 noch seinen Ersatz für Morris Schröter. Nach AZ-Infos verpflichten die Löwen Marvin Rittmüller von Eintracht Braunschweig.
bl, kk |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Marvin Rittmüller (l.) soll die rechte Außenbahn beim TSV 1860 verstärken.
Marvin Rittmüller (l.) soll die rechte Außenbahn beim TSV 1860 verstärken. © Jürgen Kessler/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Der TSV 1860 bekommt kurz vor Torschluss doch noch seinen gewünschten Ersatz für Morris Schröter! Nach AZ-Informationen kommt Marvin Rittmüller von Zweitligist Eintracht Braunschweig. Der 26-jährige Flügelspieler absolviert aktuell seinen Medizincheck und wird danach seinen Vertrag unterschreiben.

Rittmüller zählte in der vergangenen Saison bei Braunschweig zum Stammpersonal und den wichtigsten Leistungsträgern. Der Außenspieler besticht durch enormes Tempo und gilt als absoluter Mentalitätsspieler. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert den Marktwert des gebürtigen Erfurters auf 750.000 Euro. Damit wäre er nach Manuel Pfeifer (800.000 Euro) der zweitteuerste Spieler im Kader der Löwen.

Dass 1860 einen Spieler dieser Güteklasse überhaupt bekommt, liegt auch und vor allem am guten Verhältnis zu Braunschweigs Geschäftsführer Benjamin Kessel und Cheftrainer Heiner Backhaus. Bei den Braunschweiger Löwen hätte Rittmüller noch einen Vertrag bis Saisonende gehabt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.