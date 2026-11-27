Die 1860-Profis gehen nächste Woche in den Urlaub. Der Trainingsauftakt ist für den 7. Januar angesetzt, das erhoffte Winter-Trainingslager steht auf der Kippe.

Die Löwen würden sich gerne in wärmeren Gefilden auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Ein Trainingslager im Süden steht aus finanziellen Gründen aber auf der Kippe.

Trainer Alper Kayabunar hat am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz des TSV 1860 vor der Partie gegen Schweinfurt die Rahmendaten der Winter-Vorbereitung bekannt gegeben. "Nächste Woche werden wir noch zwei, drei Trainingseinheiten haben, die Jungs haben noch eine interne Weihnachtsfeier. Trainingsauftakt ist dann am 7. Januar", sagte Kayabunar zum Jahres-Trainingsausklang und Neustart der Vorarbeit für die Rückrunde Anfang 2027.

AZ-Info: Winter-Trainingslager der Löwen auf der Kippe

Ob die Löwen im Januar oder Anfang Februar in südliche Gefilde ins Trainingslager reisen, ließ Kayabunar vorerst offen. "Wir stehen intern noch im Austausch und werden das in den nächsten Tagen entscheiden. Ich glaube, ein Trainingslager tut einer Mannschaft immer gut, aber wir werden schauen, was möglich ist."

Eine Dienstreise in die Türkei oder nach Spanien steht jedoch nach AZ-Infos aus finanziellen Gründen auf der Kippe.