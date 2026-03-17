Exklusiv AZ-Info: Mindestens drei 1860-Leistungsträger könnten verlängern – unter einer Bedingung

Bei Hobsch, Niederlechner und Maier haben sich die Verträge aufgrund entsprechender Klauseln bereits verlängert. Nach AZ-Informationen bleiben einige weitere Löwen länger – zumindest im Aufstiegsfall.

17. März 2026 - 20:41 Uhr

1860-Geschäftsführer Manfred Paula. © IMAGO/Mladen Lackovic