AZ-Info: 1860 wollte Abiama zurückholen – Ex-Boss Pfeifer grätscht dazwischen

Ex-Boss Marc-Nicolai Pfeifer holt den Leih-Löwen Dickson Abiama, der nach AZ-Infos zurückkommen sollte, zu Rivale Essen.

03. Februar 2026 - 14:07 Uhr

Ehemaliger kaufmännischer Geschäftsführer beim TSV 1860 und heute Vorstandsboss bei Rot-Weiss Essen: Marc-Nicolai Pfeifer © IMAGO/Markus Endberg