Interview Aygün erinnert sich an Löwen-Zeit: "Ich habe Kevin Volland damals oft kritisiert ..."

Der ehemalige Löwe Necat Aygün spricht im AZ-Interview über den Kracher zwischen seinen Ex-Klubs 1860 und Duisburg, das Aufstiegsrennen und den X-Faktor Kevin Volland.

20. März 2026 - 10:04 Uhr

Ex-Löwe Necat Aygün war für den TSV 1860 und Duisburg aktiv. © Imago