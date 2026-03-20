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Interview

Aygün erinnert sich an Löwen-Zeit: "Ich habe Kevin Volland damals oft kritisiert ..."

Der ehemalige Löwe Necat Aygün spricht im AZ-Interview über den Kracher zwischen seinen Ex-Klubs 1860 und Duisburg, das Aufstiegsrennen und den X-Faktor Kevin Volland.
Matthias Eicher |
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Ex-Löwe Necat Aygün war für den TSV 1860 und Duisburg aktiv.
Ex-Löwe Necat Aygün war für den TSV 1860 und Duisburg aktiv. © Imago

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