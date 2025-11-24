Auto auf Gehweg gerast: 1860-Aufstiegsheld ins künstliche Koma versetzt

Am Montag (17.11.2025) gerät ein 68-Jähriger mit seinem Pkw in Schwabing auf den Gehweg und verletzt dabei einen Fußgänger schwer. Dabei soll es sich um einen Ex-Löwen-Profi handeln.

Am vergangenen Montag hat sich in Schwabing ein schwerer Unfall ereignet. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes SUV wollte an der Kreuzung Herzogstraße/Schleißheimer Straße nach links abbiegen. Dabei verlor er laut Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit seinem Wagen auf den Gehweg.

Zeugen berichteten, dass der 68-Jährige plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark beschleunigt haben soll. Der Pkw kam nach ca. 30 bis 40 Metern zum Stehen.

Löwen-Aufstiegsheld wird bei Autounfall schwer verletzt

Zwei Fußgänger konnten noch rechtzeitig vor dem Mercedes zur Seite springen, ein Dritter wurde dagegen von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Nun ist auch bekannt, um wem es sich bei dem Verletzten handelt. Wie das Webportal "dieblaue24.com" berichtet, soll es der 1860-Aufstiegshelden Kodjovi "Nono" Kossou (33) sein.

Kossou erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde im Klinikum Rechts der Isar notoperiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt. Mittlerweile soll sich der 33-Jährige auf dem Weg der Besserung befinden.

Unfallfahrer hat sich bisher nicht bei Kossou gemeldet

“Der Arzt hat gesagt, hätte Nono nicht so einen gut trainierten Körper, hätte er den Unfall nicht überlebt”, erzählte Kossous Freundin Begonya H. am Samstagnachmittag gegenüber "db24". Auch soll sich der Unfallfahrer bisher weder bei Nono Kossou noch bei Familienangehörigen gemeldet und entschuldigt haben.

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. "Es liegen keine Hinweise auf Vorsatz vor", sagte Polizeisprecher Ralf Kästle. Es sei möglich, dass der 68-Jährige vom Bremspedal abgerutscht und versehentlich aufs Gaspedal geraten ist. Auch könnte eine akute Erkrankung vorgelegen haben.

Kodjovi Koussou war Mitglied der gefeierten Löwen-Mannschaft, die am Ende der Saison 2017/18 den direkten Wiederaufstieg von der Regionalliga in die Dritte Liga geschafft hat. Für das Profiteam des TSV 1860 München absolvierte Koussou insgesamt 37 Spiele, dabei erzielte der Rechtsaußen einen Treffer. Mittlerweile hat der 33-Jährige seine Karriere beendet.