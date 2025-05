Der TSV 1860 hat bereits jetzt sämtliche Dauerkarten für die kommende Saison verkauft. Insgesamt gingen 11.000 Saisontickets über die Ladentheke.

Die Vorfreude der Fans des TSV 1860 auf die kommende Saison ist weiter riesig! Wie die Löwen am Freitag mitteilen, sind bereits jetzt – wohlgemerkt zwei Monate vor dem Start der neuen Spielzeit – sämtliche Dauerkarten vergriffen. Dabei hatten bislang lediglich bestehende Dauerkarteninhaber die Möglichkeit, sich ein Ticket für die kommende Saison zu sichern. Da das Kontingent bereits erschöpft ist, wird es in diesem Jahr keine zweite Verkaufsphase geben.

Wie die Löwen auf AZ-Nachfrage mitteilen, sind insgesamt 11.000 Saisontickets über die Ladentheke gegangen. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Dauerkarten von 11.860 auf 10.500 Stück limitiert worden, um mehr Tageskarten anbieten zu können.

Für alle Fans ohne Dauerkarten wird es auch in der kommenden Saison ein Kontingent an Tagestickets geben. Dieses Kontingent ist wie bisher abhängig davon, wie viele Tickets im Gästebereich (maximal 1500 Tickets) abgenommen werden. Über die Verkaufsphasen für 1860-Fans wird der Verein auch in der kommenden Saison rechtzeitig informieren. Zusätzlich wird auch die Löwen-Ticketbörse zum Weiterverkauf erneut angeboten.

TSV 1860: VIP-Dauerkarten sind noch verfügbar

Abgesehen von den regulären Saisontickets bietet der Klub auch VIP-Dauerkarten an. Diese sind noch immer verfügbar und beinhalten neben Sitzplätzen auf der Haupttribüne unter anderem Zutritt zur Löwenalm, einen Shuttleservice vom Trainingsgelände zum Grünwalder Stadion sowie die Teilnahme am Hacker-Pschorr-Fantalk.

